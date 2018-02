Sapori al Ducale: appuntamento il 17 e 18 febbraio

Genova - Eccezionalmente per il mese di febbraio, la mostra mercato Sapori al Ducale si terrà durante il terzo weekend del mese invece che nel secondo weekend. L’appuntamento, pertanto, sarà sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018. Nessuna variazione, invece, per gli orari e la location: sarà sempre Piazza Matteotti ad ospitare l’iniziativa che rimarrà aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00 in entrambe le giornate.



Lo spostamento della manifestazione al weekend successivo rispetto al tradizionale secondo fine settimana del mese è dovuto alla concomitanza con altre iniziative del Comune di Genova e, in particolare, con la Giornata del Malato, domenica 11 febbraio.



Gli affezionati visitatori della mostra mercato non dovranno comunque rinunciare ad acquistare e mettere in tavola le migliori produzioni enogastronomiche provenienti da tutta Italia. Sabato 17 e domenica 18 febbraio sarà l’occasione per fare scorta di formaggi, insaccati, miele e derivati, dolci, olio e vino.



Per il mese di marzo, Sapori al Ducale tornerà ad essere programmato nel secondo weekend del mese.