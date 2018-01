Genova - Il bando per il corso propedeutico della “Scuola di Recitazione Mariangela Melato” del Teatro Stabile di Genova è on line sul sito www.teatrostabilegenova.it, nella sezione Scuola di Recitazione.



Il termine per le iscrizioni è fissato per le ore 13 di martedì 16 gennaio. L’inizio delle audizioni è previsto per giovedì 18 gennaio, presso la sede della Scuola, in c.so Buenos Ayres 8.