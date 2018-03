Sindrome di Down, a Palazzo Lomellino «La Città Vecchia»

Genova - In occasione della Giornata Mondiale della persona con Sindrome di Down 2018, dal 21 al 24 marzo, Palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più affascinanti tra i Palazzi dei Rolli di Via Garibaldi, ospiterà "La Città Vecchia": un'esposizione di opere realizzate da tre ragazzi di Fondazione Cepim Onlus.



Curata da Lidia Schicter, l'esposizione metterà in mostra cianotipi e acqueforti realizzati da Alessio Resciniti, Rosaria Trocino e Marta Lavoratorini. I tre ragazzi, affetti da Sindrome di Down, sono allievi del laboratorio di incisione e grafica "Il Segno Inciso" condotto da Marco Laganà, artista di livello nazionale e teatroterapeuta con esperienza ventennale in ambito pedagogico.



L'atrio di Palazzo Lomellino farà da cornice a rappresentazioni di vedute e panorami del centro storico genovese, realizzate con un linguaggio essenziale, energico, dai tratti spontanei che lasciano trasparire la vitalità di uno sguardo libero ma attento. L'immediatezza del segno grafico ricrea perfettamente la spazialità stratificata, con una particolare attenzione alla ricerca di equilibrio tra luce ed ombra e pieni e vuoti, prova di una notevole attitudine artistica.



Ingresso libero secondo gli orari di apertura del Palazzo: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00. L'esposizione si concluderà sabato 24 marzo alle ore 12.00.