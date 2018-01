Teatro Garage, venerdì «Blink».

Genova - Alla Sala Diana del Teatro Garage venerdì 19 gennaio (ore 21,00), la Compagnia Tedacà propone "Blink”, l’amore è qualsiasi cosa senti che sia.



Lo spettacolo è una finestra sulla drammaturgia britannica contemporanea e racconta la storia d’amore tra Jonah e Sophie. Jonah è un giovane fuggito dalla comunità presbiteriana in cui è nato e cresciuto. Ha con sé un gruzzolo di sterline lasciategli dalla madre e la sua inseparabile reflex. Sophie, dopo la morte del padre e un licenziamento inaspettato, ha la costante sensazione di diventare invisibile. Un semplice pianerottolo divide gli appartamenti gemelli in cui i due ragazzi, impauriti dal mondo là fuori, trascorrono tutto il giorno. Unico punto di contatto è il monitor che Sophie consegna anonimamente a Jonah, affinché lui, in un continuo gioco di guardare ed essere guardati, possa spiarla in ogni momento del giorno. Guardare ed essere guardati: un antidoto contro l’invisibilità a cui questo mondo li condanna.



Blink racconta, con ironia e originalità, di due solitudini, tenere, comiche e disperate, e del loro tentativo di incontrarsi e difendersi dal mondo reale. Una storia d’amore strana e per certi versi filtrata, che indurrà lo spettatore a riflettere su quanto in realtà possa essere meno autentica di una storia d’amore “normale”.