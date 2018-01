Teatro degli Emiliani, venerdì sera lo spettacolo «Voci»

Genova - Venerdì alle 20.30 al Teatro degli Emiliani a Nervi si terrà lo spettacolo «Voci».



«Un naufragio, una spiaggia, un uomo siriano e una donna somala che si raccontano ad una telecamera nell'ombra, uniti da un filo comune: un terzo personaggio che viene solo narrato».

"Voci" è un corto teatrale composto da 2 monologhi. In apertura una voce fuori campo che legge alcuni versi di una poesia del poeta dub Linton Kwesi Johnson.

I due personaggi,unici protagonisti sul palco per quasi tutta la durata dello spettacolo, raccontano la loro vita, il loro viaggio, le loro motivazioni: mondi così diversi che si incontrano nell'obiettivo comune di arrivare in Europa.Obiettivo per cui sono pronti a tutto, anche ad azioni di cui non si sarebbero creduti capaci. Fino a che punto può spingersi una persona disperata? Quali diritti ha un essere umano più di un altro? E mentre le loro tragedie prendono forma, un occhio semi indifferente osserva fugacemente.Giusto un attimo prima di immergersi nella sua quotidianità così lontana da quella spiaggia.



Perché "Voci"? Perché è uno spettacolo che sceglie di dare voce a chi normalmente è soltanto un numero o uno stereotipo, seguendo il relativismo Pirandelliano di "Così è se vi pare," per cui non esiste un'unica verità oggettiva. Le verità in "Voci" sono molteplici, ogni personaggio ha la sua e la racconta allo spettatore che non può far altro che prenderne atto, libero di scegliere se comprenderla e accettarla. Protagonista di "Voci" è la parola parlata, mezzo attraverso cui gli esseri umani interagiscono e, in questo caso, si mettono a nudo, mostrandoci un qualcosa così evidente, ma tanto spesso dimenticato: non si può prescindere dal contesto in cui ci si trova a nascere e crescere né dalle circostanze che si presentano nelle nostre vite"



Attori: Sunitha Terrile, Fabio Dessi, Claudio De Martino

Musicisti: Sara Minoggio, Mario Parodi

Sceneggiatura e regia: Sara Parolai

Organizzazione evento: Ferdinando De Martino