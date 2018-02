Teatro di Cicagna, sabato «Dracula il vampiro»

Genova - Uno Speciale ragazzi e famiglie la sera per lo spettacolo in scena al Teatro di Cicagna sabato 24 febbraio ore 21, l’ultima produzione del Teatro dell’Ortica di Genova che trasporta il pubblico nella Londra del 1890 con Dracula il Vampiro da Dracula di Bram Stoker, di e con Claudia Benzi, Irene Gulli, Giancarlo Mariottini.



Tenebroso, coinvolgente, misterioso, elettrizzante, spettrale, seduttivo,… Quanti altri aggettivi si potrebbero aggiungere per definire il re della letteratura horror: il Conte Dracula. Scritto dall’irlandese Bram Stoker nel 1897 (pubblicato in Italia nel 1922), Dracula è forse l’ultimo dei grandi romanzi gotici. Una nuovissima riduzione teatrale dell'immortale romanzo di Bram Stoker, finalmente fedele all'originale e pensata per un pubblico di tutte le età.



Il Conte Dracula ha deciso di trasferirsi in Inghilterra e il giovane avvocato Jonathan Harker viene inviato in Transilvania per curare l'acquisto di un'abitazione a Londra. Ma il Conte è in realtà un vampiro e così per Jonathan e la sua fidanzata Mina inizieranno i guai!

Tre attori in scena per uno spettacolo gotico ad alto tasso di trasformismo, in cui i brividi si alternano alle risate e i momenti di tensione sono stemperati dal black humour della migliore tradizione inglese.