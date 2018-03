Torna il Circo Miranda Orfei: «Dal pubblico genovese sempre grandi soddisfazioni»

Dal 16 marzo al 2 aprile in Piazzale Kennedy

Genova - Il Circo Miranda Orfei torna a Genova in Piazzale Kennedy dal 16 marzo al 2 aprile. «È il terzo anno consecutivo che veniamo» introduce David Folco. «Abbiamo sempre ricevuto tante soddisfazioni dal pubblico genovese. Sarà uno spettacolo diverso dal solito, con un'orchestra che suonerà dal vivo e con un cast di oltre cento persone. Si esibiranno - tra gli altri - i trapezisti vincitori al Festival di Montecarlo. Sarà uno spettacolo imponente e particolare, adatto a tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi».



Lo stupore non finisce mai grazie al gran numero di animali presenti: dall'elefante maestoso all'elegante giraffa che sfoggia la sua incredibile altezza, passando per l'ippopotamo e le tigri. «Abbiamo il più grande zoo viaggiante d'Europa» puntualizza Folco. Alla tappa genovese ne seguirà una altrettanto importante in Liguria: «Stiamo girando molto. A Natale siamo stati a Napoli, poi a Salerno e ora a Genova. Ma non abbandoniamo la Liguria perché dal 6 all'11 aprile saremo a Chiavari».



Esclusi i mercoledì, indicati come giorno di riposo, ogni giorno è utile per godere le performance di trapezisti, acrobati e animali.



16 VENERDì ore 17.30 e 21.00

17 SABATO ore 15.00, 18.00 e 21.00

18 DOMENICA ore 15.00, 18.00

19 LUNEDì ore 17.30 e 21.00

20 MARTEDì ore 17.30 e 21.00

21 MERCOLEDì (giorno di riposo)

22 GIOVEDì ore 17.30 e 21.00

23 VENERDì ore 17.30 e 21.00

24 SABATO ore 15.00, 18.00 e 21.00

25 DOMENICA ore 15.00, 18.00

26 LUNEDì ore 17.30 e 21.00

27 MARTEDì (giorno di riposo)

28 MERCOLEDì (giorno di riposo)

29 GIOVEDì ore 17.30 e 21.00

30 VENERDì ore 17.30 e 21.00

31 SABATO ore 15.00, 18.00 e 21.00

1 DOMENICA ore 15.00, 18.00

2 LUNEDì ore 15.00, 18.00



E poi una promozione speciale per chiunque acquisti un biglietto dello spettacolo. «Presentando il biglietto d'ingresso del Grande Circo Orfei presso Fossati Auto potrete avere un extra sconto su tutti i tagliandi auto e anche sul reparto carrozzeria. È una promozione che sarà valida fino a fine maggio 2018» conclude Folco.