Torneo di scacchi alla scuola Contubernio

Genova - Domani a partire dalle ore 9.30, presso i locali dell’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis”, in Genova-San Fruttuoso, Via Amarena 11, si terrà il Torneo di Carnevale di Scacchi rivolto sia agli allievi che quest’anno frequentano i corsi pomeridiani di scacchi della scuola, seguiti dagli istruttori del Circolo Scacchistico Genovese “Luigi Centurini”, guidati da Piero Ricci, sia a bambini/ragazzi esterni appassionati del gioco.



Un evento che si realizza grazie all’impegno e alla passione dell’Istruttore Piero Ricci e grazie alla collaborazione instaurata fra la Direzione dell’Istituto “Contubernio” e il Circolo Scacchistico “Centurini”. I bambini del Contubernio si stanno preparando al Torneo con impegno e dedizione e l’emozione è presente in tutti i giocatori. Sono previsti 3 Tornei: Torneo Principianti, per gli allievi che hanno appena iniziato a giocare; Torneo Cadetti per gli allievi più esperti; Torneo Adulti, per i genitori.



L’iscrizione è gratuita; coppe per i primi classificati dei tre tornei e medaglia ricordo per tutti i partecipanti. Gli scacchi, come molti sanno, sono un gioco ed uno sport affascinante, aiutano a sviluppare le capacità logiche, di memoria e di creatività e favoriscono la concentrazione, l’autocontrollo, la pazienza e l’autostima; insomma aiutano il percorso di crescita e il senso di responsabilità del bambino. Giocare a scacchi fa bene!



Per informazioni sulla scuola, sui corsi pomeridiani di scacchi con l’Istruttore Piero Ricci e per assistere all’evento telefonare all’Istruttore Piero (331/9217052) oppure alla Segreteria della Scuola al n. 010/503306. Possibilità di parcheggio interno. Fermata autobus n. 84 e 381. Ingresso pedonale da Via Amarena 11 e anche da Via Ferretto (in fondo a Via Donaver) e da Via Savelli (vicino a Piazza Solari).