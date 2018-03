Zimerman al Carlo Felice: suonerà Bernstein

Genova - Arriva al Carlo Felice uno dei più grandi pianisti viventi per un concerto, che si terrà domenica 11 marzo, di grande impatto emotivo: Krystian Zimerman, che suonerà per la prima volta con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Grzegorz Novak, eseguirà infatti la Sinfonia n.2 di Leonard Bernstein 'The Age of Anxiety'.



Polacco, classe 1956, ex bambino prodigio, vincitore a soli diciotto anni del prestigioso Concorso Chopin di Varsavia, Zimerman ha collaborato con i più importanti direttori d'orchestra da Karajan a Abbado, Muti, Bernstein e Giulini. Il grande pianista non tiene più di cinquanta concerti all'anno, si esibisce solo sul proprio strumento in modo da poter esercitare il massimo controllo sul suono e non lasciare nulla al caso.