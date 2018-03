«Custom Line 106» il nuovo progetto presentato al Miami Yacht Show

Genova - Custom Line allarga l’orizzonte della navigazione perfetta con un nuovo progetto che ha già entusiasmato pubblico e addetti ai lavori al recente salone americano. Custom Line 106’, nuovo della serie planante, è nato dalla collaborazione fra lo studio Francesco Paszkowski Design, il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’Ingegner Piero Ferrari e la Direzione Engineering Ferretti Group.



Il disegno delle linee di carena e dello scafo replica e rielabora le brillanti performance

idrodinamiche degli ultimi modelli della gamma planante del brand. «Custom Line 106’ è un altro passo avanti nella crescita del brand del Gruppo Ferretti dedicato ai grandi yacht in vetroresina. Questa barca straordinaria arricchisce ulteriormente la gamma a carena planante di Custom Line, che si affianca a quella dei modelli semi-dislocanti creando una

gamma completa dedicata agli armatori che cercano grandi spazi, soluzioni tecnologiche d’avanguardia, stile e comfort; in una parola l’eccellenza Custom Line», ha commentato Alberto Galassi, Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti.



«Nel progetto del nuovo 106’ sono stati enfatizzati alcuni tratti distintivi del marchio e introdotti elementi stilistici nuovi, una sintesi focalizzata ad abbattere i confini fra esterno ed interno come è evidente in più punti. Le nuove soluzioni tecniche e l’intero progetto delle linee esterne e interne sono strettamente legati fra loro come parti di un unico impianto architettonico, in cui forma e funzione sono perfettamente bilanciati», è stato il commento di Francesco Paszkowski.