«Eurasia cerniera importante per potenziare traffici tra Far East ed Europa»

Genova - Il presidente dei Ports of Genoa, Paolo Emilio Signorini, è intervenuto ieri alla II edizione del Forum Italia-Russia, svoltosi a Palazzo San Giorgio, promosso dalla Associazione Conoscere Eurasia e dalla Regione Liguria.



Investitori - Il ruolo della Federazione russa, il suo crescente protagonismo nel dialogo fra l’Europa e il Far East sono stati i temi trattati nell’intervento del presidente Signorini «il quale ha sottolineato il momento proficuo che sta vivendo la città di Genova dove quotidianamente arrivano investitori, banche, fondi attirati dalle possibilità di investire sul territorio ligure».



Economia - «Il momento è proficuo per adottare strategie, investimenti e relazioni commerciali. Se il governo cinese con la One belt one road ha dimostrato la capacità di lanciare una iniziativa di altissimo interesse economico, dobbiamo evidenziare che tra Europa e Far East si inserisce il ruolo forte della Federazione russa. Storicamente parte dell’Europa, la Federazione russa credo che possa anche costituire un aiuto sul piano politico per costruire una nuova Europa, che vive oggi una fase di transizione, potendo essere un motore economico propulsivo».