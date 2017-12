«Un grande successo per cittadini, turisti e imprese»

Conclusa la prima edizione del Mercatale di piazza De Ferrari

Genova - Si è conclusa dopo sette giorni e migliaia di presenze la prima edizione del Mercatale di piazza De Ferrari, l'iniziativa fortemente voluta e organizzata da Cna Genova con le casette in legno ai lati della fontana. "E' stato un grande successo sia per le nostre imprese sia per i cittadini e i turisti che hanno potuto assistere agli eventi e acquistare prodotti di altissima qualità – ha commentato la presidente di Cna Genova, Paola Noli -. Il Mercatale è stato un successo che vogliamo replicare e ampliare l'anno prossimo con nuovi eventi, laboratori e spettacoli".



Grande soddisfazione da parte degli espositori che hanno animato la piazza più prestigiosa e centrale di Genova offrendo a cittadini e turisti eccellenze dell'artigianato e prelibatezze tipiche del territorio ligure, all'interno di casette in legno che hanno creato un apprezzato, e inedito, clima natalizio in salsa genovese. Particolarmente apprezzata dai genovesi e dai turisti la "sfera blu", la grande palla di Natale disposta in piazza De Ferrari, lato via XX Settembre, a fungere da porta verso il Mercatale che in molti hanno utilizzato come luogo di ritrovo e sfondo per foto e selfie.