A Genova l´ortofrutta è in sofferenza: «Colpa dei troppi esercizi abusivi»

Sotto la lente d'ingrandimento del Comune i quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa

Genova - Nei giorni scorsi, nei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa agenti del reparto Commercio e dei Distretti competenti per territorio della Polizia Municipale hanno svolto controlli presso esercizi di vicinato di ortofrutta dando seguito a segnalazioni pervenute al Sindaco e all’Assessore al Commercio da parte di numerosi cittadini.



«La nostra intenzione – dichiara l’assessore al commercio Paola Bordilli - è quella di porre finalmente una regolamentazione seria ad un comparto in sofferenza proprio a causa dei tanti abusivi nonché dei concorrenti che non rispettano le regole. Attualmente sono allo studio del mio assessorato modifiche alla normativa per far sì che tali situazioni di abusivismo possano trovare definitiva soluzione».



- A Sampierdarena i 50 controlli effettuati hanno evidenziato 22 irregolarità che hanno portato all’emissione di 20 verbali per occupazione irregolare di suolo pubblico e un paio per violazione al regolamento della Cosap;

- A Certosa le attività oggetto di monitoraggio sono state 14: durante i primi controlli a 7 di queste sono state elevate sanzioni per occupazioni suolo non autorizzate;

- Su 6 esercizi di Cornigliano oggetto di controllo 2 sono risultati in regola mentre 4 sono stati sanzionati.



L'assessorato ha voluto iniziare a porre l'accento anche sui furgoni di vendita abusiva e, soprattutto, sui sequestri. Questi, da inizio anno, sono stati 6 per un totale di 77 cassette e per una quantita indicativa di circa 800 kg. di merce che è stata donata in beneficenza. Le strade interessate sono state: via Canevari / piazza Raggi, via S.Vincenzo, via Gramsci e via Anzani. Le attività di controllo per contrastare l’abusivismo e il commercio irregolare proseguiranno su tutto il territorio comunale.