A Tursi con il camice per dire no alla privatizzazione delle farmacie comunali

Genova - L'avevano promesso e alla nuova seduta del consiglio comunale si sono ripresentati a Palazzo Tursi, questa volta senza alcuno striscione. Otto farmacisti (sei donne e due uomini) hanno presidiato la seduta della Sala Rossa con il camice addosso, in segno di protesta alla privatizzazione che dovrebbe riguardare le otto farmacie comunali rimaste sul territorio genovese.



Il condizionale è d'obbligo, perché una decisione pare non essere ancora stata presa. Il presagio, da parte degli addetti ai lavori, è che il Comune voglia "fare cassa" per evitare l'aumento di tasse che potrebbe creare malcontento alla cittadinanza.



«Nessuna novità rispetto all'ultima protesta. Se non ci ascoltano in questa protesta pacifica, cercheremo di fare una raccolta firme» fanno sapere. Le otto farmacie comunali sono la farmacia di via Isonzo, quella di Quinto, quella di via Burlando, quella di San Bartolomeo del Fossato, quella di via San Giovanni Battista a Sestri, quella di Molassana e quella del Cep. I dipendenti a rischio sono circa quaranta.