Addio scheda carburante, detraibilità Iva garantita se il pagamento avviene con mezzi tracciabili

Genova - A partire da luglio 2018 viene abolita la scheda carburante e la detraibilità Iva è garantita solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili. Cna informa le imprese che l’estate 2018 porterà una grande novità per i soggetti titolari di partita Iva relativamente alle flotte aziendali, sia per i mezzi esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. La scheda carburante, comunemente utilizzata per tracciarne l’acquisto da parte di professionisti e imprese, viene abolita e cambiano le regole per avere accesso alle detrazioni Iva.

Si tratta dell’effetto di un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al disegno di legge di Bilancio 2018 che di fatto cambia la disciplina fiscale delle operazioni di acquisto di carburanti. Nello specifico la scheda sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2018, in virtù dell’obbligo di emissione della fattura elettronica. Ne consegue anche una nuova prescrizione relativamente alla detraibilità dell’Iva, che potrà essere garantita solo se il relativo pagamento viene realizzato per mezzo di un sistema tracciabile, come ad esempio il pagamento mediante carta di credito, piuttosto che carta bancomat o carta prepagata. Sarà dunque necessario per le imprese adeguarsi per tempo all'acquisto della benzina tramite moneta elettronica in modo da essere in regola con l'adempimento.



Finora la tenuta della scheda carburante rappresentava la rilevazione sia ai fini Iva, poiché la sua regolare tenuta consentiva l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta. Dal 2018 si pone dunque fine a questo meccanismo istituito con il D.P.R. n. 444/1997, che aveva introdotto la scheda carburante al posto della fattura per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.