Genova mette le ali: un nuovo volo a partire dal 13 giugno

Genova - Al via il 13 giugno il nuovo volo Genova-Atene di Aegean Airlines. Il volo proseguirà fino al 16 settembre. Il colllegamento Genova – Atene di Aegean Airlines avrà frequenza bi-settimanale, ogni mercoledi e domenica, e sarà effettuato con aeromobili A319/320. Gli aerei offriranno due classi di servizio, Business e Economy, con l’ offerta di un servizio completo comprensivo di cibi e bevande gratuiti per tutti passeggeri.



Il collegamento bi-settimanale fornirà ai passeggeri l’accesso diretto alla capitale greca, oltre ad offrire l’ opportunità di accedere a comode coincidenze per numerose destinazioni servite da Aegean Airlines. Tra le destinazioni disponibili ci sono Salonicco / Rodi / Heraklion / Chania / Santorini / Mykonos, nel network domestico, e Larnaca / Tel Aviv / Yerevan / Tbilisi / Beirut / Amman , nel network internazionale.



Compagnia - «Il nuovo volo Genova-Atene di Aegean Airlines rappresenta un importante passo avanti nel percorso di sviluppo del network del Cristoforo Colombo - ha dichiarato - Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, commenta l’annuncio del nuovo volo tra il capoluogo ligure e la capitale greca, che prenderà il via il prossimo 13 giugno. «È la prima volta che Aegean Airlines approda al Cristoforo Colombo. Si tratta di una compagnia estremamente importante, con una flotta di 60 aerei e una rete di oltre 150 destinazioni nel mondo: il fatto che abbia scelto Genova è un riconoscimento importante per il nostro aeroporto e per tutto il territorio ligure - ha proseguito - Questo volo non solo collega le due città, ma apre le porte del network della compagnia aerea verso l’intera Grecia e importanti destinazioni internazionali, soprattutto in Medio Oriente e in Asia».