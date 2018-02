Aeroporto Colombo, arriva il servizio «dormi e vola»

Genova - Si chiama “Sleep&Fly”, letteralmente “dormi e vola”, il nuovo servizio nato dalla collaborazione tra l’Aeroporto di Genova e il Tower Genova Airport Hotel. La promozione prevede la possibilità di pernottare nell’hotel prima di un viaggio aereo usufruendo di tariffe promozionali (89 euro per la camera singola e 99 euro per la doppia) e di servizi dedicati a chi vola dal Cristoforo Colombo.



L’obiettivo dell’iniziativa è rendere più confortevole l’esperienza di viaggio di chi, dovendo volare in prima mattinata, potrà decidere di dormire a pochi metri dall’aeroporto, riposando fino a poco prima del volo ed evitando lo stress dello spostamento in aeroporto a ridosso del viaggio. Con questa novità l’Aeroporto di Genova intende anche attirare un numero sempre maggiore di viaggiatori residenti al di fuori della provincia di Genova e della Liguria, il cui numero è in costante crescita negli ultimi anni e per i quali è previsto un ulteriore aumento grazie ai nuovi voli che saranno attivati nel 2018.