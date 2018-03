Aeroporto Colombo, in crescita il numero dei passeggeri

Genova - «Inizio 2018 in crescita per l'Aeroporto di Genova, che registra un forte aumento del numero di movimenti: a gennaio il numero dei voli da e per il Cristoforo Colombo è cresciuto del 15%, contro una media nazionale del 4,2%»: lo ha spiegato in una nota Assaeroporti.



Collegamenti - «Trend positivo anche a febbraio, +5%. Considerando i primi due mesi dell'anno è particolarmente positivo anche il dato relativo ai collegamenti internazionali, +9%. A crescere è anche il traffico passeggeri, che nel primo bimestre 2018 segna un +3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno».



Passeggeri - «Siamo soddisfatti per i risultati di inizio 2018 - ha etto Paolo Odone, presidente dell'Aeroporto di Genova - I dati ci dicono che l'offerta di voli da e per l'Aeroporto di Genova è già in forte aumento e che sta crescendo più velocemente rispetto al numero di viaggiatori. È segno che c'è già oggi spazio per un incremento di traffico passeggeri».