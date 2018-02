Ansaldo Energia, presentata la prima Turbina a Gas GT36

Genova - E’ stata presentata oggi la prima Turbina a Gas modello GT36-S5 prodotta negli stabilimenti di Genova di Ansaldo Energia, alla presenza di Roberta Pinotti, Ministro della Difesa, Marco Bucci, Sindaco di Genova, e Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria. Ha portato il suo saluto anche il Cardinale Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco.

A fare gli onori di casa il Presidente di Ansaldo Energia Giuseppe Zampini, l’Amministratore Delegato Filippo Abba’ e, in rappresentanza dell’azionista, l’Amministratore Delegato di CDP Equity Guido Rivolta.



Turbina - A seguito dell’acquisizione degli asset ex Alstom del febbraio 2016, Ansaldo Energia ha investito oltre 65 milioni di euro per mettersi nelle condizioni di portare la produzione delle macchine di tecnologia ex Alstom in Italia, con l’adeguamento degli stabilimenti esistenti e la realizzazione del nuovo capannone di Cornigliano, inaugurato nel giugno 2017. La GT36 è oggi la macchina più potente del portafoglio prodotti di Ansaldo Energia. Soprannominata “Montebianco” in quanto top europeo per potenza, questa turbina, nella versione a 50Hz presentata oggi, raggiunge i 538MW (condizioni ISO) di potenza, e i 760 MW in ciclo combinato con un’efficienza del 62,6%.



Energia - La GT36 è stata pensata per offrire alta efficienza abbinata a elevata flessibilità operativa: l’erogazione della potenza deve infatti seguire le mutevoli esigenze della rete per compensare e sostenere la generazione intermittente di energia elettrica dalle fonti rinnovabili. Grazie al costante supporto del partner cinese di Ansaldo Energia, Shanghai Electric Group, le prime maxi turbine a gas GT36 saranno destinate a due impianti di generazione di energia nell’area di Shanghai.