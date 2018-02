Arriva un nuovo self service di cibi e vini liguri

Genova - Piatti all’insegna dei sapori liguri, con prodotti locali e anche menù creati per l’occasione dallo chef stellato genovese Ivano Ricchebono: sono questi i principali ingredienti della revisione dell’offerta gastronomica in aeroporto.



I lavori di rifacimento prenderanno il via il 1° marzo e si concluderanno a metà aprile. Oggetto del restyling saranno il bar ristorante self-service al piano partenze, prima dei controlli di sicurezza, e uno dei due bar situati nell’area imbarchi. Non solo sapori e prodotti di qualità: i nuovi spazi di ristorazione contribuiranno alla riqualificazione del terminal, con locali moderni, luminosi e accoglienti.



Durante i lavori il servizio degli altri bar verrà potenziato; in aggiunta, sarà allestito un punto ristorazione temporaneo in area partenze pre-controlli.



Sapori liguri nel “Caruggio eat & shop”

Il punto ristorazione al piano partenze, gestito dal Gruppo Punto Grill, sarà battezzato “Caruggio eat & shop” in onore dei vicoli del centro storico di Genova. Il locale sarà caratterizzato da spazi ampi e luminosi che daranno vita a un ambiente caldo e piacevole.



Il cuore del ristorante sarà un’isola centrale con l’offerta di caffetteria e snack. Il self service offrirà menù stagionali con proposte diversificate all’insegna dei sapori liguri, create espressamente dallo chef genovese Ivano Ricchebono, detentore di una Stella Michelin.



La vicinanza e l’attenzione alle eccellenze del territorio passeranno anche attraverso l’accordo di collaborazione tra Gruppo Punto Grill e Genova Liguria Gourmet, marchio collettivo per la ristorazione genovese nato in collaborazione con Regione Liguria.



E ligure sarà anche la scelta dei vini, con almeno quattro proposte della nostra regione.