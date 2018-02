Blue Economy Summit a Genova, ecco le date

Genova - Si svolgerà a Genova dal 9 al 12 aprile 2018 la I edizione del BLUE ECONOMY SUMMIT, la manifestazione dedicata alle diverse filiere produttive legate al mare, promossa Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.



In continuità con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali dell'Economia il summit esplorerà, attraverso convegni, workshop, visite tecniche e momenti di networking, tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine.



«L'economia del mare con il suo indotto vale circa il 10% del PIL nazionale – dichiara l'Assessore Vinacci - e nel nostro Territorio, da sempre, facciamo la parte del leone. Con questo evento, che avrà cadenza annuale, vogliamo ribadire il ruolo strategico che naturalmente ci appartiene e metterci a disposizione di tutte le realtà produttive, commerciali, di start up che, avendo il loro core business legato al mare, sono alla ricerca di strutture, talenti ed esperienze che possano favorirne l'insediamento e lo sviluppo. Il Blue Economy Summit ha l'ambizione sia di diventare e rappresentare nel tempo la più importante manifestazione europea del settore sia di far convergere su Genova tutta l'attenzione che naturalmente merita di riconquistare».



Il Blue Economy Summit si svilupperà in diversi luoghi tra la città e il porto. Fulcro della manifestazione sarà Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che ospiterà le sessioni congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione della Festa del Mare 2018. QUATTRO le aree tematiche in cui saranno coinvolti i protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio e ospiti provenienti dall'Europa per avviare confronti e occasioni di sviluppo internazionale per il territorio:



#porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità

Il Porto di Genova, punto di accesso al Nord Italia; la Svizzera e la Germania del Sud



#high tech #formazione 4.0 #nuove professioni #startup

Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start up: un polo di eccellenza per lo sviluppo del cluster marittimo portuale nazionale e internazionale



#turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront

Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare



#pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino

Pesca, itturismo e itticultura: quali potenzialità in Liguria



Il tema della prima edizione - La Blue Economy: una grande opportunità di crescita e sviluppo dell'occupazione per il territorio – illustrerà quale peso abbia l'economia del mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza di quanto rappresenti un'opportunità di sviluppo e gettando le basi per una strategia a lungo termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale.