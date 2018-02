Carige, ecco quanto ammonta il rosso nel 2017

Genova - «Carige ha chiuso il 2017 con una perdita netta di 380,5 milioni a seguito di svalutazioni per 738 milioni. Il coefficiente patrimoniale Cet1 è al 12,4%, grazie al successo del rafforzamento patrimoniale di oltre 1 miliardo, mentre il rapporto tra crediti deteriorati e impieghi si è assestato al 17,1%, con l'obiettivo di scendere al di sotto del 10% entro la fine dell'anno»: lo ha spiegato l’istituto di credito tramite una nota.



Crediti - «Carige ha chiuso il 2017 con ricavi netti in calo del 13,9% a 516 milioni a seguito di una contrazione del 9,8% del margine d'interesse e del 70,9% dei proventi da attività di trading, mentre il margine operativo lordo è positivo per 7,7 mln, segnando un calo dell'83% sul 2016 – ha spiegato la nota - L'ammontare dei crediti deteriorati si è ridotto del 34,6% a 4,8 miliardi a fronte dei 5,5 indicati come obiettivo dalla Bce per il 2017 e a ridosso dell'obiettivo 2018 di 4,6 miliardi. Entro fine anno Carige prevede di scendere a 2,6 miliardi, al di sotto dell'obiettivo di 3,7 miliardi fissato da Bce per il 2019».