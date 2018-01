Cibo, anche la Liguria preserva i tesori dei piccoli borghi

Genova - «Il 100% dei prodotti Dop e Igp coinvolge tutto il territorio interno e le coste dei 184 piccoli comuni della Liguria, con i loro prodotti tipici, spalmati da levante a Ponente. Come è ben esemplificato nel primo studio Coldiretti/Symbola su "Piccoli comuni e tipicità", si va dalle Acciughe sotto sale del Mar Ligure al Basilico Genovese, dalla Focaccia al formaggio di Recco, all'olio Riviera Ligure»: lo ha spiegato Coldiretti tramite una nota. Il 2018 è stato l'anno del cibo italiano nel mondo, e per inaugurarlo al meglio prenderà il via oggi con "I tesori nascosti dei piccoli comuni", manifestazione che si terrà a Roma.



Eccellenza - «I prodotti liguri sono la nostra grande ricchezza – afferma il Presidente di Coldiretti Liguria, Gerolamo Calleri - che va raccontata e tramandata: le aziende delle Liguria sono per la maggior parte aziende medio piccole che, in molti casi, vengono tramandate da generazioni. Quello che si è andato a creare nel tempo è una memoria storica di grande importanza per i giovani e per tutte le persone interessate veramente a conoscere e vivere il nostro territorio. È per questo che riteniamo di grande valore lo studio portato avanti da Coldiretti e Symbola che mira a ricostruire la geografia delle zone italiane dove è più forte e profondo l'intreccio di tipicità, biodiversità e patrimonio paesaggistico, storico e artistico e senza ombra di dubbio la Liguria è una di queste».