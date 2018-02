Digital Tree, Genova ha il suo Innovation Habitat

Genova - Per la seconda volta in meno di due anni il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi diventa cornice del progetto DIGITAL TREE, di cui oggi si svolge l’evento inaugurale. Ora Genova ha il suo primo Innovation Habitat sull’intelligenza artificiale dedicato in particolare a chi investe e a chi opera nei settori del cognitive computing e del machine learning. La presentazione va oltre il tema specifico e abbraccia argomenti più ampi: “Intelligenza Artificiale, competenze, orientamenti del settore pubblico e impatti sul territorio.”



Un titolo che spazia dalla tecnologia al partenariato pubblico-privato, al valore per la collettività. E in realtà il DIGITAL TREE è proprio questo: un luogo e un riferimento per il radicamento della cultura digitale reso possibile da un modello innovativo, sostenibile e virtuoso di collaborazione tra i settori pubblico e privato, capace di unire le esigenze dell’amministrazione pubblica e quelle dell’impresa focalizzata sul business, creando allo stesso tempo opportunità per il territorio. Non relatori, ma testimonial di un progetto comune, intervengono: il Sindaco Marco Bucci e l’Assessore allo Sviluppo Economico Regione Liguria Edoardo Rixi per le Istituzioni; Andrea Pescino - CEO SoftJam, Silvia Candiani - Country Manager Microsoft Italia, Marco Bressani - CEO Mixura, in rappresentanza delle imprese private; Giovanni Mondini - Presidente Confindustria Genova e Stefano Mainetti - CEO PoliHub.



«Sono orgoglioso che il Comune abbia contribuito in prima persona alla realizzazione del progetto – afferma Marco Bucci – Genova è in grado di offrire le condizioni per uno sviluppo economico e sociale in linea con le tendenze mondiali del nostro tempo e può farlo meglio di tante altre località. Questa amministrazione, fin dall’inizio del suo mandato, sta lavorando affinché il Comune oltrepassi il ruolo di semplice facilitatore: il cittadino, l’impresa, le startup devono essere consapevoli che l’ente pubblico vuole diventare il loro principale punto di accesso sul territorio a servizi e competenze». DIGITAL TREE ha spazi dedicati al contesto imprenditoriale ed economico, un’apertura essenziale per avvicinare il mondo di oggi alla frontiera di domani nell’ambito di una funzione pubblica cui la tecnologia deve aspirare.

«Genova e la Liguria – dichiara Edoardo Rixi – hanno tutte le caratteristiche per attrarre giovani e non solo che puntino sull’innovazione. Come Regione Liguria stiamo fortemente sostenendo le start-up: negli ultimi due anni siamo passati da 50 start up iscritte al registro delle imprese a circa 130. Altro elemento importante è l’alto gradimento che le nostre imprese innovative riscuotono nell’ambito delle manifestazioni di settore: dopo il successo dell’ultima edizione dello Smau di Milano abbiamo deciso di portare le start up innovative all’appuntamento Smau di Berlino 2017 e di organizzare anche una giornata a Genova dedicata a questo settore che apre molte opportunità per la Liguria. Vetrine importanti in cui le nostre imprese innovative hanno incassato un forte apprezzamento dagli addetti ai lavori».



DIGITAL TREE è un luogo fisico che vuole essere uno spazio culturale e di business, un HABITAT naturale dell’innovazione, realizzato attraverso percorsi collaborativi in cui sono coinvolti svariati attori: startupper, imprese innovative, venture capitalist, università, formatori, visionari, operatori del settore education, amministrazione pubblica e settore no profit.



«Digital Tree dimostra che è possibile ed è saggio investire sulle potenzialità di Genova nell'high-tech – osserva Giovanni Mondini, Presidente di Confindustria Genova -. Qui abbiamo le competenze per far nascere nuova impresa, farla crescere in termini di business e di ricaduta sul territorio».