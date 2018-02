Farmacie comunali, le richieste dei sindacati e gli impegni del sindaco Bucci

Genova - Questo pomeriggio, una delegazione dei lavoratori di "Farmacie Genovesi Srl" è stata, con tanto di striscione contro la presunta alienazione della Società, in Consiglio Comunale. Lo hanno spiegato i sindacati in una nota.



«Soddisfacendo la richiesta di alcuni esponenti dell'opposizione, la seduta è stata interrotta ed è stata immediatamente convocata una Conferenza dei Capigruppo, con la diretta partecipazione del primo cittadino. Le rappresentanze sindacali hanno esternato nuovamente le loro preoccupazioni circa la presunta alienazione e le eventuali conseguenze sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro. Tali timori sono stati rafforzati dalle dichiarazioni dei capigruppo di minoranza, a loro volta preoccupati anche per il venir meno del ruolo di presidio territoriale che tale realtà riveste».



Il Sindaco Bucci ha risposto dichiarando «che, pur non essendovi al momento nessuna offerta di acquisizione, la possibile vendita delle Farmacie (che passerà eventualmente per delibera, quindi discussa in Consiglio) è fortemente caldeggiata dalla maggioranza. Il Sindaco, nel rimarcare il fatto che la Società Farmacie Genovesi non sia attualmente in attivo, ma che è intenzione dell'amministrazione proseguire negli investimenti con una nuova apertura, ha assunto su richiesta delle Rappresentanze Sindacali alcuni impegni ben precisi, "da scriversi sui contratti" come da lui stesso asserito, rispetto ad una eventuale vendita: alienazione in blocco, mantenimento dei livelli occupazionali con l'attuale organico, clausola di salvaguardia.

La OO SS territoriali e le RSA hanno espresso comunque parere ancora negativo rispetto al mantenimento di una decisione già paventata in campagna elettorale e che oggi sta assumendo contorni sempre più preoccupanti ed hanno dichiarato di proseguire con tutte le azioni atte a favorire un cambio di rotta, pur recependo gli impegni assunti in tale sede dal Sindaco Bucci».