Ferretti Yachts sulla tuta del pilota Ducati Andrea Dovizioso

Genova - Ferretti Yachts taglia lo storico traguardo dei cinquant’anni di vita, barche e successi e stringe un prestigioso accordo di sponsorizzazione con un campione che di traguardi ne ha tagliati e ne taglierà ancora tanti. Il cantiere di Forlì, legato fortemente al suo territorio dove tutto il Gruppo Ferretti ha e manterrà la propria sede accanto proprio ad uno degli stabilimenti produttivi Ferretti Yachts, ha scelto infatti il forlivese Andrea Dovizioso, grande protagonista della scorsa stagione con 6 successi e un fantastico 2° posto nella classifica generale, divenendone sponsor. Il marchio Ferretti Yachts apparirà sulla manica della tuta del pilota durante le 19 tappe del Moto GP 2018, dall’esordio in Qatar (18 marzo) fino al gran finale a Valencia (18 novembre).

La notizia della sponsorship è stata data durante la conferenza stampa di Gruppo al Boot di Düsseldorf, l’importante salone nautico tedesco nel quale Ferretti Yachts è presente con la world première Ferretti Yachts 920 e il Ferretti Yachts 450. La sera stessa, nello stand del Gruppo, un cocktail a inviti ha celebrato l’inizio ufficiale dei festeggiamenti per il 50° anniversario.



Andrea Dovizioso, impegnato negli allenamenti, ha voluto comunque essere presente alla conferenza di Düsseldorf con un video di saluto, ha commentato con gioia la notizia della sponsorizzazione: “Ferretti Yachts è il cantiere dei sogni per ogni ragazzo cresciuto nel territorio forlivese. Fin da piccolo, sono stato affascinato dalle splendide barche che vedevo transitare per le strade, dirette al mare. Ora che sia io che Ferretti Yachts siamo vincenti nel mondo, portare sulla tuta questo marchio mi dà una carica e un orgoglio particolari. Dopo un fantastico 2017, il 2018 è per me un anno fondamentale, e questa sponsorship è uno stimolo a fare ancora meglio.”



L’avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group, ha espresso così la sua soddisfazione per l’accordo concluso tra Ferretti Yachts e Andrea Dovizioso: “Vedere insieme due campioni del Made in Italy, mi dà una gioia incredibile. Ci siamo chiesti a lungo come festeggiare adeguatamente il 50° anniversario di Ferretti Yachts: la sponsorizzazione di Andrea Dovizioso è apparsa come la scelta più naturale e premiante per uno dei nostri marchi più illustri. Andrea è, consentitemi una battuta, una eccellenza del territorio, un grandissimo campione, da tempo amico del nostro cantiere. Il suo coraggio, la sua personalità e il suo talento sono gli stessi che hanno portato le barche di Ferretti Yachts sul tetto del mondo. Il 2018 sarà un grande anno per questo meraviglioso pilota e per le nostre straordinarie barche”