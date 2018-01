Forbes USA. Genova è una delle 5 mete turistiche da preferire nel 2018

Genova - Secondo l'autorevole rivista statunitense Forbes Genova è tra le cinque destinazioni da visitare nel 2018.



La giornalista Joanne Shurvell inserisce, nella prestigiosa short list, la città di Ravenna, l'isola di Malta, i villaggi Saint Jean De Luz in Francia e Deià a Maiorca in Spagna.



Esperta di viaggi e arte l'autrice canadese segnala alcune delle nostre tante bellezze, il centro storico medievale, i Palazzi e, poi, si spinge fino a Nervi focalizzando l'attenzione sulla offerta culturale della splendida delegazione, trascurando due conosciute attrattive come l'Acquario nel Porto Antico e Palazzo Ducale.



«Questa notizia è sicuramente un ottimo inizio anno - dichiara l'assessore al turismo Paola Bordilli - la giornalista ha dato suggerimenti utili per scoprire una parte di Genova in più rispetto al centro storico, concentrandosi molto su quelli che possono essere gli interessi dei turisti nordamericani. Genova ha una molteplicità di bellezze da offrire a chi vuole conoscerla, penso alle chiese, agli oratori con i Cristi lignei tipici della Liguria, i tanti musei, dai più conosciuti, come quelli di Strada Nuova, Museo del Mare e Museo di Storia Naturale Doria, per arrivare alle raccolte di Nervi, citate nell'articolo, e permettetemi anche un cenno al Museo d'Arte Orientale Chiossone, unico nel suo genere. Ha borghi marinari all'interno della città, oltre a Nervi, Boccadasse e Pegli, i Forti e il Parco delle Mura, la seconda cinta muraria al mondo dopo la Muraglia cinese e un gioiello come Villa Pallavicini. Insomma Genova è una città per tutti i gusti - conclude l'assessore Bordilli - il nostro impegno deve esser quello di renderla sempre più vivace ed attrattiva, come abbiamo iniziato a fare in queste Festività Natalizie».