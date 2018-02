Il viaggio in treno riduce l’inquinamento del 76 per cento

Genova - «Viaggiare in treno riduce le emissioni di circa il 76% rispetto allo stesso viaggio fatto in aereo e di circa il 60% a quello in automobile, oltre a svuotare le città dal traffico automobilistico»: lo ha detto Orazio Iacono, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, partecipando a Roma alla presentazione del rapporto “MobilitAria” di Kyoto Club e Cnr.



«Trenitalia – ha aggiunto Iacono – una delle aziende leader in Europa nel trasposto ferroviario, con 7.000 treni al giorno, contribuisce in modo significativo alla riduzione di emissioni di C02 nell’atmosfera. I nuovi 500 treni dedicati al trasporto regionale, che inizieranno a entrare in servizio dalla primavera 2019, arrivando così a rinnovare il 70% della flotta al 2023 e per i quali Trenitalia sta investendo 4,5 miliardi di euro, sono stati progettati con soluzioni tecnologiche d’avanguardia mondiale, che consentono di risparmiare il 30% dei consumi di energia rispetto ai treni esistenti. Questi nuovi treni, ha aggiunto Iacono, “saranno riciclabili fino al 95%».