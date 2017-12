Ilva, Vella: «Bene la convocazione dei tavoli specifici per Genova»

Genova - Si è concluso l'incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico con i vertici di Am InvestCo e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali alla presenza del Vice Ministro Teresa Bellanova.



Tavolo - «Abbiamo definito un calendario di incontri tecnici e specifici per ogni sito: il 17 gennaio prossimo ci sarà l' incontro istituzionale per Genova, il 30 l'incontro tecnico. A quei tavoli entreremo nel merito del piano industriale su Genova - ha dichiarato Alessandro Vella, segretario generale Fim Liguria - Nelle dichiarazioni di Arcelor Mittal il sito genovese resta centrale nelle strategie del Gruppo, ma anche per questo come Fim continuiamo a ritenere insufficienti gli investimenti previsti, in particolar modo sulla banda stagnata. Su Genova inoltre abbiamo rimarcato che il piano industriale dovrà essere compatibile con la storia dello stabilimento ligure, che vuol dire anche accordo di programma».