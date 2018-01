Ilva, la situazione su Genova. Incontro aggiornato a domani

Genova - «Terminato l'incontro programmato per questo pomeriggio al MiSE per il sito ILVA di Genova tra le delegazioni sindacali e Arcelor Mittal alla presenza del Viceministro Bellanova. L'investitore ha illustrato come il modello organizzativo che intende adottare su Genova, che con Taranto e gli altri siti italiani farà parte del cluster Ilva all'interno del Gruppo in Europa»: lo ha spiegato la Cisl Liguria tramite una nota.



«Abbiamo affrontato, durate l'incontro, diversi aspetti relativi ai reparti del sito di Genova, ma mancano ancora dettagli utili ad avere un quadro definitivo, su cui abbiamo chiesto chiarimenti. Manca poi un quadro definitivo riguardo l'eventuale variazione dell'accordo di programma e l'utilizzo delle aree e che dovrà essere chiarito con le istituzioni locali Regione e Comune».



«Per quanto riguarda invece gli investimenti sulla linea di banda stagnata, per la quale avevamo chiesto maggiori investimenti - ha dichiarato - Am ci ha risposto che il Gruppo sta valutando, vista la peculiarità del prodotto che si colloca all'interno del mercato alimentare dove permane una sovraccapacità produttiva e pochi margini». L'incontro riprenderà domani mattina alle 9.00 insieme ai Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm.