Ilva, previsto un nuovo vertice a febbraio

Genova - Si è concluso con una serie di affidamenti e con l'obiettivo di un nuovo appuntamento a febbraio, l'incontro di oggi tra tutte le parti firmatarie dell'Accordo di Programma per l'Ilva di Cornigliano. A darne notizia la Fiom Cgil.



Aree - «L'Accordo prevede investimenti per il sito produttivo genovese di Ilva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la concessione di aree demaniali all'Azienda. E proprio su questo ultimo punto è stata centrata la discussione. Su sollecitazione della Fiom, infatti, è stato posto al tavolo il rapporto meccanico che vi è tra aree in concessione ed occupati. Anche il Ministro Carlo Calenda, che ha sottolineato la piena validità dell'Accordo e il suo totale riconoscimento da parte del Governo, ha sostenuto questo automatismo. Come prevede l'Accordo infatti la piena concessione delle aree prevede il mantenimento dei livelli occupazionali: il prossimo incontro tra Arcelor Mittal e i rappresentanti di Comune di Genova e Regione Liguria dovrà affrontare proprio questo nodo che il Gruppo non ha pienamente sciolto nell'incontro di oggi».



Incontro - «La vertenza quindi continua con gli incontri già programmati per il mese di gennaio sull'intera situazione di Ilva per arrivare al tavolo di febbraio: per la Fiom Cgil l'obiettivo è nessun esubero».