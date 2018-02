Inflazione a Genova, Codacons: «Stangata da 385 Euro annui a famiglia»

Genova - «Genova è la seconda città più cara d'Italia sul fronte dei prezzi al dettaglio»: lo ha affermato il Codacons, dopo la diffusione dei dati definitivi Istat sull'inflazione di gennaio.



Soldi - «Mentre in Italia i listini al dettaglio aumentano mediamente dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2017, a Genova si registra un'inflazione dell'1,4%, il secondo dato più alto tra i capoluoghi di regione – ha spiegato l'associazione – Tradotto in soldoni, equivale a dire che la famiglia tipo genovese a causa dell'aumento dei prezzi subisce una stangata pari a +385 euro su base annua (considerata la spesa per consumi delle famiglie in regione) contro una media nazionale di +273 euro a nucleo familiare».



Prezzi - «I genovesi risultano così più tartassati sul fronte dei prezzi rispetto a chi risiede in altre città d'Italia, come ad esempio Ancona o Potenza dove l'inflazione annua è ferma allo 0%, o Bari che registra invece un incremento minimo dello 0,1%», ha concluso il Codacons.