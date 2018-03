Innovazione, il Comune di Genova premia tre start-up

Genova - Un semovente anfibio radiocomandato per il varo e l’alaggio di piccole imbarcazioni, la replica in 3D di sculture da museo e sistemi di riduzione dell’inquinamento come idroponica e acquaponica da utilizzare anche a casa propria: sono queste le tre start-up innovatrici hanno vinto un bando del Comune di Genova da 1 milione di euro e hanno presentato le loro idee stamani alla Camera di Commercio.



Servizi - La disponibilità finanziaria messa a disposizione dall’Amministrazione comunale è di 1 milione di euro, da erogarsi in parte mediante finanziamenti diretti a tasso agevolato a medio termine per gli investimenti realizzati per lo sviluppo della neo-impresa, e in parte mediante contributi a fondo perduto per la fruizione di servizi di consulenza e logistica. Le tre imprese vincitrici beneficeranno complessivamente di agevolazioni economiche per oltre 650mila euro.



Sviluppo - «Siamo mediamente soddisfatti – dice Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo e promozione economica della città – non tanto per il risultato di per sé eccellente e per aver potuto ospitare e supportare idee innovative che influiranno sullo sviluppo e sul lavoro, ma perché avremmo voluto erogare maggiori contributi coinvolgendo più giovani imprenditori con idee innovative e sostenibili come quelle che oggi presentiamo. Negli ultimi anni i giovani genovesi hanno dovuto portare le loro idee altrove. La giornata odierna dimostra con i fatti che la città è rientrata in competizione per dare casa e supporto a chi, come noi, crede nell’inversione di tendenza che da qualche tempo si “respira” per le vie della città»

Il Bando è stato sviluppato in coerenza con le strategie di altri soggetti pubblici e privati quali Centri di ricerca, Associazioni di categoria, Istituzioni e Università, con l’obiettivo di incentivare startup attive, con una buona base di ricerca consolidata, già in possesso di un prototipo e che necessitassero di un particolare supporto nella fase cosiddetta di “ac-celerazione”, in cui il tasso di mortalità delle start up risulta particolarmente elevato.



Settori - I filoni di eccellenza, individuati quali settori prioritari di intervento e in grado di garantire uno sviluppo di lungo periodo, sono stati i seguenti: Scienze della vita, Industria 4.0, Smart City, Tecnologie del mare. L’agevolazione finanziaria da erogarsi alle aziende vincitrici ha inteso fungere da “volano” affinché altri soggetti – pubblici o privati, diventassero co-investitori (partner finanziari ma anche imprenditoriali) delle start up selezionate con il Bando: a tal fine, è stata richiesta la presentazione di una manifestazione di interesse a investire equity/semiequity da parte di un investitore privato (persona fisica o giuridica), da perfezionarsi al momento della stipula del contratto con l’Amministrazione comunale.