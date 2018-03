Iren, risultati economici in crescita nel 2017

Genova - Iren chiude infatti il 2017 con risultati economici in crescita, una riduzione dell’indebitamento finanziario (-85 mln di euro rispetto al 31 dicembre 2016) e una proposta di dividendo in incremento del 12% a 0,07 euro per azione che, per FSU, la holding che riunisce pariteticamente i comuni di Torino e Genova, significa un introito di 29,7 milioni di euro.



Numeri - Si conferma la capacità del Gruppo di trasformare efficienza e sviluppo in vantaggi tangibili per i propri azionisti e per i propri territori di riferimento. «Il 2017 – afferma Peveraro – è stato contrassegnato non solo da un aumento significativo di utili e dividendi, ma anche da una notevole crescita negli investimenti (+32% a 357,3 milioni di euro), quasi interamente destinati allo sviluppo sui territori, generando per gli stessi una rilevante ricaduta in termini socio economici». La crescita del 12% del dividendo di Iren segue infatti l’incremento del 14% conseguito nel 2016 e la previsione di crescita annua del 10% fino al 2022.



Energia - «Il Gruppo ha chiuso il 2017 con ricavi a 3,7 miliardi di euro in crescita del 12,6% rispetto al 2016, un Ebitda a 820,2 milioni di euro (+0,7%) e un utile pari a 237,7 milioni di euro in incremento del 32,2%, performance che – secondo l’Amministratore Delegato Massimiliano Bianco – dimostrano la capacità del Gruppo di sapersi adattare con rapidità ed efficacia ai profondi cambiamenti che hanno connotato e connoteranno il mondo delle utility e quello dell’energia».