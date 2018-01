Lavoro: circa 24mila assunzioni programmate in Liguria

Genova - «Su circa 1milione e 18mila assunzioni programmate dalle imprese a livello nazionale nel trimestre in esame, in Liguria ne sono previste 24.370 (di cui 6.660 nel mese di dicembre), il 2,4% del totale nazionale. Oltre il 76% delle assunzioni programmate sarà assorbito dai servizi, in particolare i servizi alle imprese (7.680 entrate previste), i servizi turistici, di alloggio e ristorazione (4.450) e l’industria manifatturiera e Public Utilities (energia elettrica, gas, acqua, ambiente) con 3.850 entrate previste. Rispetto alla classe dimensionale delle imprese, il 63% delle entrate riguarderà quelle con meno di 50 dipendenti»: lo ha spiegato in una nota il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con ANPAL, che ha fornito i risultati del monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese nel periodo dicembre 2017-febbraio 2018.



Servizi - «Oltre il 76% delle assunzioni programmate sarà assorbito dai servizi, in particolare i servizi alle imprese (7.680 entrate previste), i servizi turistici, di alloggio e ristorazione (4.450) e l’industria manifatturiera e Public Utilities (energia elettrica, gas, acqua, ambiente) con 3.850 entrate previste. Rispetto alla classe dimensionale delle imprese, il 63% delle entrate riguarderà quelle con meno di 50 dipendenti. In provincia di Genova sono previste 14.210 nuove entrate, di cui 3.720 nel mese di dicembre: tra le figure professionali più richieste dalle imprese troviamo camerieri, baristi, cuochi e altre professioni dei servizi turistici (1.560), operi metalmeccanici (1.230) e personale non qualificato nei servizi di pulizia (1.130)».