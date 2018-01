McDonald´s, arriva a Genova la campagna a domicilio

Genova - Anche a Genova arriva McDelivery che apre un nuovo capitolo nel rapporto tra i cittadini genovesi e McDonald's: ora è infatti possibile ordinare il proprio menù preferito con un solo clic e farselo recapitare ovunque grazie a Glovo, partner di McDonald's per il servizio di consegna a domicilio. Anche le selezioni dei corrieri continuano e l'obiettivo di Glovo è quello di impiegarne oltre 350 per garantire le consegne a domicilio degli hamburger più famosi del mondo, assicurando la massima qualità del servizio e dei prodotti, proprio come al ristorante.



«Genova diventa l'ottava città italiana in cui viene lanciato il servizio di consegne a domicilio di McDonald's aggiungendosi a Milano, Roma, Catania, Palermo, Bologna, Verona e Firenze, con l'obiettivo di offrire il servizio di consegna a domicilio nell'80% del Paese, entro la fine del 2018. In poco più di 4 mesi McDelivery ha fatto registrare complessivamente circa 80.000 ordini. Ordinare e richiedere a casa il pranzo, la cena oppure un semplice spuntino si sta confermando un trend in continua crescita che, secondo l'ultima rilevazione condotta da FOCUS/MGMT, in Italia, ha un mercato potenziale di 7 milioni di persone per un valore di 2,4 miliardi di Euro, e una crescita dell'11% annuo».



«E il business della home delivery sembra essere in ascesa anche nel capoluogo ligure. Secondo una ricerca condotta da Nielsen per fotografare le abitudini sulle modalità di consumo alimentare dei genovesi, il 19% dei cittadini di Genova dichiara di aver effettuato nel 2017 almeno un ordine in più rispetto allo scorso anno e di ricorrere alla food delivery almeno una volta alla settimana (40%). Tra gli intervistati utilizzatori abituali del servizio di food delivery spiccano gli uomini (49%), con una percentuale che sale se si va tra gli under 40 lavoratori con figli. Dai dati emerge come la consegna a domicilio si stia trasformando nel complice perfetto per le serate da 'binge watching'. Il piacere di rimanere a casa, e accoccolarsi comodamente sul proprio divano, si traduce spesso nell'abbinare la food delivery ad una partita in tv (25%) o all'ultima stagione della propria serie preferita (16%), e in queste occasioni uno dei comfort food preferiti è proprio l'hamburger (il 16% dei fiorentini dichiara di ordinarlo abitualmente)».



«Divano e schermo, dunque, ma non solo! Anche la compagnia è fondamentale per i genovesi che preferiscono la consegna di pranzo e cena a domicilio quando desiderano rilassarsi (58%) o provare cibi insoliti (45%) in compagnia di parenti e amici (45%). Inoltre, ordinare con un semplice clic si rivela, per più della metà dei genovesi, un valido aiuto quando si è più pigri e non si ha molta voglia di cucinare (55%) o quando il frigorifero piange (38%). A Genova il servizio è disponibile in un'area dal raggio di 2 km circa da ognuno dei 3 ristoranti McDonald's in cui è attivo il servizio (Genova Brignole, Genova XX Settembre, Genova Porto Antico Acquario). L'attivazione del servizio di food delivery nella città di Genova si inserisce all'interno del piano di investimenti di McDonald's in Toscana dove l'azienda è presente con 12 ristoranti - di cui 5 a Genova e provincia - per un totale di circa 360 dipendenti».



Per maggiori informazioni: https://www.mcdonalds.it/mcdelivery