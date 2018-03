Genova - Domani dalle 10 alle 17 sciopero con presidio alla Fiumara (ingresso lato Coop), da parte dei lavoratori di MediaWorld. Lo hanno proclamato i sindacati Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil hanno proclamato per domani sciopero in MediaWorld.



Decisione - «Sono tre anni che lavoratrici e lavoratori stanno facendo sacrifici con contratti di solidarietà e trasferimenti volontari; il tutto per consentire all'Azienda di avviare un processo di ristrutturazione che anziché pesare sui dipendenti con licenziamenti e trasferimenti forzosi, consentisse di investire risorse per migliorare il servizio ai clienti – hanno raggiunto i sindacati -Tagliare il personale ha avuto la conseguenza di allontanare clienti, così come le politiche aziendali poco lungimiranti su telefonia o vendita online».



Sciopero - «Domani pertanto sarà sciopero per l'intera giornata contro gli errori del gruppo dirigente che non possono essere pagati da lavoratrici e lavoratori», hanno concluso.