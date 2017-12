Natale, ecco quanto hanno speso gli italiani

Alimentari, hi-tech ed e-commerce trainano i consumi

Genova - «La spesa complessiva degli italiani per le festività di Natale ha raggiunto quota 10 miliardi di euro, con un importo procapite omnicomprensivo di regali, addobbi per la casa, alimentari, ecc. pari a 166 euro, in salita del +2% rispetto al 2016»: lo afferma il Codacons, che diffonde i dati definitivi sui consumi natalizi.



Settori - «A trainare le spese di Natale sono stati gli alimentari, l’elettronica, l’hi-tech e l’e-commerce, settori che hanno registrato vendite in aumento fino al +10% rispetto allo scorso anno – spiega l’associazione – Per gli acquisti online è stato un vero e proprio boom, con 1 regalo su 3 scelto quest’anno sul web, mentre si è ridotta del -3% la spesa per l’albero di Natale e per gli addobbi per la casa. In crescita anche il settore viaggi, con un budget di spesa per chi parte in incremento del +7% rispetto al 2016. Non tutti i settori però hanno registrato numeri positivi: se ad esempio ha retto il comparto dei giocattoli, meno bene è andata per abbigliamento, calzature, accessori, arredamento, settori dove le vendite non sono decollate».



Spesa - «Per il Natale 2017 gli italiani hanno abbellito meno le proprie case ma hanno portato più cibo in tavola – spiega il presidente Carlo Rienzi – Hanno speso di più per i viaggi ma hanno tenuto sotto controllo la spesa per i regali; hanno riciclato presepe, albero e palline dello scorso anno ma hanno acquistato online il nuovo smartphone. Tuttavia la differenza di spesa rispetto al periodo pre-crisi è ancora molto elevata: nel 2007 l’effetto Natale è stato pari a 18 miliardi di euro contro i 10 miliardi del 2017. Ciò significa che in 10 anni sono stati persi ben 8 miliardi di euro di consumi natalizi», conclude Rienzi.