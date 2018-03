Piaggio Aereo, Toti e Rixi: «Sconcertati dalla decisione dell´azienda»

Genova - «Apprendiamo con disappunto e sconcerto la decisione di Piaggio di procedere con il licenziamento di 114 lavoratori, nei poli produttivi di Genova ed Albenga. Pur conoscendo le difficoltà della azienda è tuttavia sconcertante che il management abbia deciso una misura così grave senza informare in alcun modo le istituzioni locali»: lo hanno affermato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi, a seguito della procedura di licenziamento avviata da Piaggio Aero per 114 lavoratori.



Strategie - «Perplessità suscita anche il silenzio del Governo – hanno continuato Toti e Rixi - che, più volte sollecitato circa le strategie che intendesse mettere in atto, ha numerose volte rassicurato circa la propria attenzione e il proprio impegno sulla vicenda. Per quanto riguarda la Regione – hanno concluso il Presidente e l’assessore - si confermano gli impegni presi circa la riassunzione di una parte della forza lavoro di Genova nelle aziende che si aggiudicheranno, tramite gara, gli spazi precedentemente occupati da Piaggio. È evidente tuttavia che ciò potrà avvenire solo al termine della procedura competitiva. La Regione si è già attivata per richiedere incontri urgenti ai vertici Piaggio, al Governo, e, vista la mancanza di risultati nelle attività di quest’ultimo, direttamente con l’azionista, per comprenderne le intenzioni e i progetti futuri».