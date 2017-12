Piaggio, Fiom Cgil: «Il piano non ha nessuna condivisione con il sindacato»

Genova - «La proprietà di Piaggio dopo 4 anni si accorge che il vecchio Piano Industriale non aveva le condizioni per essere minimamente credibile esattamente ciò che sosteniamo da tempo. L'azienda, che dopo aver stracciato l'accordo di Programma e l'accordo istituzionale Sindacato-Governo-Azienda-Enti Locali, vuole cancellare anche le relazioni sindacali, si dimentica dell'intesa sofferta che chiudeva la fabbrica di Genova e quella di Finale Ligure a condizioni precise e che definiva un percorso senza nessun esubero»: lo ha dichiarato la Segreteria Fiom Genova.



Azienda - «Nessun sindacato ha mai avallato il "nuovo" Piano primo perché non si avalla una cosa che non si conosce se non a grandi linee. Secondo, vorrei ricordare all'Azienda che solo pochi giorni fa si è scioperato unitariamente contro le linee generali di quel Piano, chiedendo un intervento al Governo che ha convocato le parti per il 9 gennaio - ha aggiunto -Scarsa l'attenzione dell'Azienda nel provare a costruire un reale confronto e quantomeno inopportuna l'uscita dell'A.D in questi giorni, soprattutto dare l'idea che il Piano sia stato costruito congiuntamente anche con il Sindacato: non è vero, noi siamo contrari a quel Piano di cessioni e di tagli. Se l'Azienda voleva inviare messaggi a qualcuno a noi sono arrivati chiari, l'azienda incurante del Governo e degli appuntamenti già fissati non accetta posizioni diverse o mediazioni ed esattamente come 4 anni fa nulla è cambiato nel modo di procedere dei Dirigenti».



Lavoro - «Ma esattamente come 4 anni fa non possiamo permettere di perdere occupazione e tecnologia per l'approssimazione di qualcuno o per i troppi silenzi di qualcun altro. Il pagamento del debito e la ricapitalizzazione erano atti obbligati (bene che siano avvenuti), ma queste azioni finanziarie si ripresenteranno se non si costruisce un reale Piano di tenuta e di rilancio in prospettiva e lo si deve fare con tutti gli attuali lavoratori nessuno escluso ha concluso.