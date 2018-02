Riaperto «InCoop» di Largo San Francesco da Paola

Genova - Ha riaperto oggi, martedì 20 febbraio, dopo un paio di settimane di chiusura dovute ai lavori di ristrutturazione, il piccolo punto vendita InCoop di Largo San Francesco da Paola, del tutto rinnovato negli arredi, nell’ambientazione e nella comunicazione con alcune importanti novità anche nella proposta commerciale.



Negozio - «La ristrutturazione ha valorizzato soprattutto i prodotti freschi e freschissimi: i banchi al taglio della gastronomia e della macelleria sono stati sostituiti con nuovi modelli più efficienti e funzionali; è stato ampliato l’assortimento dei prodotti preincarati o pronti da cuocere, come elaborati di carne, formaggi e salumi confezionati, pasta fresca e piatti pronti; è stato inserito un distributore di pane fresco sfuso; è stato ricavato uno spazio dedicato ai prodotti ortofrutticoli del territorio. La novità più interessante è però la presenza, solo nei fine settimana, di una bancarella mobile per la vendita del pesce fresco. L’assortimento dei generi vari è stato razionalizzato, per rispondere ancora meglio alle attese dei consumatori, ed è stata inserito anche un piccolo assortimento di prodotti salutistici, compresi quelli privi di glutine, per vegetariani e vegani».



Banchi frigo - «Sotto il profilo ambientale, il punto vendita è stato reso ancora più ecologico: i nuovi banchi frigoriferi sono modelli di ultima generazione, che consumano e inquinano meno; in più sono chiusi con ante o porte per evitare la dispersione del freddo. L’illuminazione, inoltre, è stata realizzata interamente a led».



Orari - L’orario di apertura del negozio è rimasto inalterato - dal lunedì al sabato, dalle 8,15 alle 12,45 e dalle 15,30 alle 19,30 - e sono stati confermati i servizi già a disposizione della clientela, come la consegna della spesa a domicilio degli acquisti effettuati in negozio e il pagamento alle casse di alcune utenze. Anche l’orario del Punto Soci è rimasto quello di sempre: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12,10. In occasione della riapertura, è stata attivata una promozione rivolta a chi vuole diventare Socio della Cooperativa, che riceverà 5 buoni del valore di 5 euro da utilizzare, ciascuno, su una spesa minima di 25 euro.