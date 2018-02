Genova - Un gruppo cinese potrebbe essere interessato ad aprire nei locali della Rinascente un centro sportivo: a darne notizia questo pomeriggio in consiglio comunale il consigliere di maggioranza Ubaldo Santi (Vince Genova) presentando un’interrogazione a risposta immediata.



Lavoro - Santi ha chiesto alla giunta quali azioni stia mettendo in campo per tutelare gli attuali dipendenti, non solo quelli sotto contratto diretto ma anche l’indotto e gli standisti. «L'impressione – ha detto Santi - è che non si stiano vagliando tutte le possibilità che il mercato offre, ci sono centri direzionali che potrebbero insediarsi in via XII Ottobre creando opportunità adatte a quella struttura».



Replica - Per la giunta ha replicato l’assessore al Commercio Paola Bordilli: «L' amministrazione non sa nulla in merito a gruppi cinesi, ma abbiamo raccolto altre manifestazione di interesse».