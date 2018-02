Riqualificazione energetica dei condomini, Iren presenta il Piano Industriale

Genova - L’Amministratore Delegato di Iren Massimiliano Bianco ha presentato questa mattina a

Roma - in occasione dell’evento “Bonus condomini 2018: novità e opportunità” che si è

tenuto all’ENEA con la partecipazione del Presidente Federico Testa e del Viceministro

dell’Economia Enrico Morando - il progetto del Gruppo Iren sulla riqualificazione energetica

dei condomini.



«Abbiamo realizzato – ha sottolineato Bianco - circa 150 audit energetici

gratuiti su condomini di nostri clienti in Provincia di Reggio Emilia e adesso siamo pronti ad

avviare la fase commerciale e realizzativa. Riteniamo che l’adesione da parte dei nostri

clienti possa essere molto elevata».



«Secondo le stime, infatti, in Italia ci sono oltre 1 milione di condomini che necessiterebbero

di interventi di riqualificazione energetica con un costo medio previsto di circa 300-350mila

euro per un immobile di medie dimensioni (circa 20 appartamenti). Grazie ai nuovi meccanismi previsti dalla Legge di Bilancio e a ecobonus tra il 70 e il 75%, possono essere attivati già da quest’anno ingenti investimenti con benefici per il rilancio della filiera edilizia, l’occupazione e per la riduzione dei consumi fino al 60% del totale. E’ in questo scenario che il Gruppo Iren ha effettuato circa 150 audit energetici su altrettanti condomini di Reggio Emilia – città pilota del progetto e rappresentativa delle caratteristiche dell’edificato medio dell’80% delle città del Nord Italia - con l’obiettivo di individuare le principali tipologie di intervento (dalla sostituzione dei serramenti al “cappotto” fino alla coibentazione) che consentirebbero una riduzione del fabbisogno di energia di circa il 60% (2,5 milioni di kWh, pari a oltre 2.000 Tep, evitando emissioni per 3.000 kg di Co2) e un miglioramento di circa 4 classi di efficienza energetica».



«Il piano di Iren prevede di investire almeno 50 milioni di euro nei prossimi anni per interventi

di riqualificazione energetica degli edifici facendosi carico di ogni intervento progettuale ed

esecutivo con evidenti vantaggi in termini di risparmio, semplificazione e finanziamento.

Il Gruppo è inoltre impegnato a definire una serie di partnership con aziende di edilizia civile

con l’obiettivo di coinvolgere i territori in cui opera e il loro tessuto produttivo».