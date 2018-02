Ritorna a Genova il mercato «Campagna Amica»

Genova - Riparte con tante novità l'edizione 2018 del mercato Campagna Amica a Marina Genova, in via Pionieri e Aviatori di Italia, a Sestri Ponente. Innanzitutto il prolungamento dell'evento: da marzo a dicembre con la frequenza di due domeniche al mese. L'orario sarà dalle ore 9.30 alle 17.00.



L'altra novità riguarda l'assortimento dell'offerta: lungo le banchine di Marina Genova saranno presenti non solo aziende liguri ma anche piemontesi, con una varietà di prodotti che spazia dalle produzioni orticole e frutticole al miele, dai formaggi alle carni e salumi, dall'olio di oliva taggiasca alle nocciole piemontesi, dal riso ai fiori della nostra riviera. Tante proposte ma un unico grande scopo: permettere al consumatore di scegliere solo il meglio acquistando direttamente dal produttore.



A sostegno di questo obiettivo un' ulteriore novità ossia un programma di eventi e laboratori sul tema del consumo equo, consapevole e di qualità che affiancherà, ogni seconda domenica del mese, la vendita del mercato di Campagna Amica a Marina Genova.



ll nuovo mercato si inserisce nel calendario ligure degli appuntamenti con la qualità Campagna Amica, che da parecchi anni portano nelle piazze più importanti della Regione i prodotti delle aziende agricole locali associate a questo rinomato marchio, riducendo la filiera al massimo ed alimentando il rapporto sempre più diretto tra produttore e consumatore.



«E' un'importante occasione – afferma il Presidente di Coldiretti Liguria, Gerolamo Calleri - per acquistare in modo consapevole i prodotti del nostro territorio e dei "vicini di casa" piemontesi. I mercati di vendita diretta sono sempre più richiesti dal consumatore, che li sceglie per essere sicuro di quello che compra per sé e per la sua famiglia. Di fondamentale importanza per la nostra salute è acquistare prodotti sicuri e garantiti, tracciabili e meglio ancora se locali e freschi di stagione. Per questo siamo grati anche per quest'anno della disponibilità mostrata da Marina Genova e dal Comune di Genova per riproporre questo appuntamento».



«Ospitiamo nuovamente con grande piacere Campagna Amica perché - evidenzia Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Marina Genova - condividiamo la ricerca della qualità e la promozione del territorio. Oltre ad essere diventato una delle più importanti realtà nautiche nel panorama del diporto internazionale, il nostro Marina infatti intende rappresentare, per i clienti nazionali ed esteri, un portale alla scoperta delle eccellenze della Liguria e del territorio circostante e, più in generale, un modello per tutto il territorio italiano».



L'inaugurazione si terrà domenica 4 marzo dalle ore 9.30 con il percorso "Viaggio nel Gusto": le aziende presenti offriranno una degustazione dei loro prodotti, per far scoprire ai consumatori le prelibatezze che le terre liguri e piemontesi hanno da offrire.



Conoscere per apprezzare e valorizzare il territorio: è questo il grande obiettivo che il mercato Campagna Amica a Marina Genova si prefigge.