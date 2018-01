Saldi, Recine: «Predilezione per i capi pù costosi e riscoperta del negozio al dettaglio»

Genova - Niente botto, ma partenza ugualmente incoraggiante per i saldi invernali 2018: questa, almeno, è la primissima sensazione che emerge tastando il polso tra i commercianti del capoluogo.



Vendite - «Nella prima giornata non abbiamo registrato un vero e proprio assalto ai negozi, ma l'afflusso è stato comunque costante ed è andato ad intensificarsi in serata, approfittando della chiusura degli uffici», riferisce Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova. «Capispalla, pantaloni e in generale tutto l'abbigliamento hanno tirato le vendite di queste prime ore, per uno scontrino medio di circa 140 euro e una preferenza per l'articolo più importante e costoso, il cui acquisto era stato appunto rimandato in attesa dei saldi - aggiunge Recine, prima di lasciarsi andare ad un cauto ottimismo in vista dei prossimi giorni - A differenza di altri anni, questa volta il via è coinciso con un giorno feriale, per cui è logico pensare che molti abbiano rimandato al sabato e alla domenica il loro giro tra i negozi, e che per un vero bilancio si debbano aspettare almeno una decina di giorni. Tanti, poi, sono ancora sulle piste da sci incoraggiati dall'abbondante neve caduta nelle ultime settimane, e altrettanti sono in partenza: non è infatti un caso che, tra i capi più ricercati, ci siano proprio quelli tecnici».



Servizio - Una cosa, però, da queste primissime ore di vendite ribassate emerge chiara, confortata anche dalla ripresa fatta segnare dal periodo natalizio: «Le persone stanno finalmente riscoprendo il negozio di vicinato, essendosi accorte di una qualità del servizio e di una varietà dell'offerta che non trovano paragone nella grande distribuzione», conclude la presidente Fismo.