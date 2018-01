Genova - Sono stati presentati questa mattina in piazza De Ferrari i nuovi treni che Trenitalia metterà in circolazione sulla Liguria in servizio per i pendolari.



Servizio - «Il futuro della Liguria è parcheggiato sui binari di piazza De Ferrari – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Con il nuovo contratto sottoscritto con Trenitalia miglioriamo la qualità e puntualità del servizio e dal 2023 rinnoviamo la flotta dei treni. Con Ferrovie dello Stato costruiremo un treno veloce verso Milano e Venezia, e questo rappresenta un segnale di come la Liguria voglia uscire dall’isolamento e diventare vertice di un triangolo industriale».



Conformazione - «Voglio ringraziare i pendolari della Liguria per l’utilizzo del treno. Proprio per questo meritano convogli confortevoli e innovativi – ha aggiunto Tiziano Onesti Presidente di Trenitalia – I nuovi treni avranno un accelerazione da metropolitana che consentiranno di ridurre i tempi di percorrenza ed essere più veloci. E’ previsto un confort straordinario e un sistema di climatizzazione in base alla persone che occupano le carrozze. Infine un sistema di sedute che consentiranno di viaggiare in maniera diversa».