Trony, sindacati: «Fumata nera per i lavoratori»

Genova - «La riunione di giovedì scorso a Roma tra il possibile nuovo acquirente e le Organizzazioni sindacali non ha prodotto i risultati sperati: l'investitore interessato all'acquisto del ramo Frc ha espresso dubbi rispetto all'acquisizione del punto di vendita genovese. Il negozio occupato oggi da Trony pare già rilevato da un'altra catena»: lo hanno spiegato le segreterie Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Liguria



Futuro incerto? - «Esprimiamo forte preoccupazione in merito al futuro dei 16 lavoratori genovesi, e chiedono l'immediato intervento delle istituzioni locali e della città per aiutarci a salvaguardare i posti di lavoro - hanno aggiunto - La trattativa proseguirà al Ministero dello Sviluppo Economico nei prossimi giorni, l'esito della stessa non è ancora prevedibile. Riteniamo inconcepibile e inaccettabile la continua emorragia occupazionale che sta colpendo la piazza di Genova, specie nel settore del commercio: sono, oggi più che mai, indispensabili nuovi investimenti pubblici e privati per mettere in sicurezza i lavoratori e le loro famiglie», hanno concluso.