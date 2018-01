Turismo, Genova meta di gradimento delle vacanze di Natale

Genova - Genova si conferma come meta in ascesa nel gradimento dei turisti anche per il periodo natalizio, dopo due anni di continua crescita. Arrivano i dati provvisori sulle presenze turistiche (23-26 dicembre) per Genova a smentire i timori di un Natale sotto le attese: crescono i turisti sotto la Lanterna, con un rotondo +14% di arrivi rispetto al 2016 e che fanno ben sperare per il resto della Liguria. Segni più in ogni settore: oltre al più 14% a Genova per quanto riguarda i 5.054 arrivi, cioè chi si ferma a dormire almeno una notte, aumentano anche le presenze che salgono a 10.393, +10,5%. Analizzando i dati si scopre che la parte del leone la fanno gli stranieri, che superano gli italiani e che fissano parziali di +16,5% e +17,4%, rispettivamente negli arrivi e nelle presenze. Anche in provincia i dati sono positivi, con il 7,2% in più di presenze e il +5,7% di arrivi. Qui in particolare è proprio il dato degli stranieri ad alzare le performance: se gli italiani si mantengono praticamente sulle stesse cifre del 2016, gli stranieri segnano un +13,9% di arrivi e un +18,3% di presenze. Si tratta di dati provvisori, ai quali mancano ancora circa il 15% di strutture, e che sono dunque destinati a salire ulteriormente una volta completi.



Dati - «Sono risultati importanti, seppur parziali, dopo anni in cui Genova scontava un’immagine di città spenta che non meritava di essere visitata - ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - La nostra Giunta ha da subito investito nel turismo, elemento fondamentale dell’economia ligure, e anche quest’anno la campagna invernale de #lamialiguria ha portato la nostra Regione nei cinema e sui maxischermi delle principali città italiane. Un investimento che come vediamo da questi dati è stato immediatamente ripagato: continueremo su questa strada. Ma quest’anno il vero elemento di novità è stata la giunta guidata dal Sindaco Bucci, che ha impresso alla promozione dell’immagine turistica della città un cambio di passo decisivo con una Genova illuminata, allegra e ricca di eventi. La sinergia instaurata tra Comune di Genova e Regione Liguria ha aggiunto un tassello fondamentale che avrà ricadute positive sul turismo in tutta la regione».



Strutture - «Pur non essendo ancora dati consolidati - spiega l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino - ci forniscono una fotografia attendibile sul trend di continua crescita sulla città di Genova e sulla provincia, come meta turistica con offerta di attrattive culturali e intrattenimento alla pari con le città d'arte del sistema Paese. Non tutte le strutture hanno ancora terminato la trasmissione delle presenze, ma la crescita dei numeri è già evidente e il turismo si conferma come comparto strategico a livello economico e occupazionale per la Liguria. Sul turismo stiamo puntando anche come strategie regionali di supporto agli investimenti per implementare la qualità e i servizi delle strutture con i bandi finanziati dal Fondo strategico regionale».