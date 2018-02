Un video per insegnare la sicurezza all´indotto di Fincantieri

Genova - Fincantieri ha iniziato il 2018 con un progetto di particolare portata in materia di sicurezza. Il benessere di tutti i lavoratori, insieme alla cura e al miglioramento di ogni ambiente in cui essi agiscono, costituiscono da sempre fattori strategici di sviluppo dell’azienda, in una visione che considera la sicurezza un valore fondamentale e un obiettivo irrinunciabile. Su questi presupposti ha preso vita “Insieme in sicurezza”, un videocorso multimediale rivolto ai lavoratori che operano negli stabilimenti italiani del Gruppo e principalmente a tutti i dipendenti delle ditte esterne, un bacino di utenza che si aggira intorno alle 30.000 unità, donne e uomini di nazionalità ed etnie diverse.



Con il mese di gennaio, all’atto dell’ingresso nei diversi stabilimenti di nuovi addetti e come condizione per l’accesso, i lavoratori sono stati chiamati a prendere visione di questo video. La fruizione del corso, della durata di 2 ore e 30 minuti circa, avviene in ambienti adibiti e gestiti a tal fine. I temi trattati vanno da una presentazione degli stabilimenti alla illustrazione della normativa vigente, dalla disamina dei rischi derivanti da lavorazioni specifiche dell’industria navale ai vari sistemi di tutela e prevenzione.



“Insieme in sicurezza” è un prodotto altamente personalizzato, realizzato in 10 versioni, tarate su misura per ogni unità produttiva del Gruppo. Ogni versione è stata poi tradotta nelle 10 lingue più diffuse nei cantieri, portando a 100 il numero complessivo delle edizioni realizzate. Questa iniziativa conferma la ricerca e l’impegno costante dell’azienda per favorire, all’interno del proprio sistema produttivo, la migliore integrazione e interazione fra tutti i soggetti coinvolti, nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente.