Undici gli uffici postali genovesi dotati del nuovo sportello Postamat

Genova - Sono in tutto tredici gli sportelli automatici di nuova generazione installati negli undici Uffici Postali di Genova e provincia: ad Arenzano, in Viale Sauli Pallavicino 88, a Busalla in P.zza E. Macciò e nelle sedi cittadine di Via Dante 4B, Via S. Fruttuoso 44r., L.go S. Francesco da Paola 22r., Via W. Ulanowski 34, Via del Lagaccio 128r, C.so Firenze 25, Via Catalani 49r. a Sestri Ponente, in C.so Martinetti 199D/r. e P.zza Monastero 4 a Sampierdarena.



Dotati di monitor a elevata luminosità e dispensatori innovativi, i nuovi ATM Postamat presentano moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che impedisce la sottrazione del denaro in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche un nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.



Disponibili tutti i giorni della settimana, e in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo contanti, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale, ricaricare la carta prepagata Postepay. Oltre che dai possessori di carta Postepay, gli sportelli automatici possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito aderenti ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Jcb, Diners o American Express.